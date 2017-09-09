Okul servisine göçmen operasyonu

İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına 5 dakika mesafede bulunan İskenderpaşa Mahallesi'ndeki AVM önünden okul servisi aracılığıyla göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü Göçmen Büro Amirliği ekipleri, Avrupa'ya gitmek üzere çeteyle anlaşan ve sırt çantalarıyla okul servisine binen 4'ü çocuk 30 kaçak göçmeni takip sonucu gözaltına aldı. Durdurulan servis minibüsünde can yelekleri ile yiyecek bulundu.
Mültecilerin, Karadeniz'i kullanarak deniz yoluyla Romanya'ya gidecekleri, buradan da Avrupa'ya geçecekleri bildirildi.
Devam eden operasyonda, insan kaçakçılığı organizasyonunu yapan H.R.O., I.S.A, Y.M.H. ve H.T.N. adlı Iraklılarla servis şoförü M.O. gözaltına alındı.
AKSARAY KAMUFLAJI
İnsan kaçakçılarının, daha önce deşifre oldukları Zeytinburnu, Avcılar gibi yerleri terkettikleri, değişik uyruklu yabancıların çokça bulunduğu Aksaray'ı seçerek kamufle olmak istedikleri anlaşıldı. Emniyet Müdürlüğü binasına çok yakın bir AVM önünden göçmenleri araca bindiren kaçakçıların, kişi başı 5 ile 10 bin dolar para aldıkları öğrenildi. Paranın bir kısmının göçmenlerin hedeflerine vardıktan sonra insan kaçakçısı olan Iraklılara havale edileceği belirtildi.
İKİNCİ GRUBU ALDIM, YAKALANDIM
Gözaltına alınan okul servisi şoförü 32 yaşındaki M.O, daha önce de Suriyeli oldukları söylenen işçileri aracıyla Edirne'ye götürdüklerini belirterek, "Daha önce aracı olan kişi tekrar aradı. 'Aksaray'da buluşalım' dedi. Yine şahıslar olduğunu Halkalı'ya götürmemi istedi. 500 TL'ye anlaştık. Halkalı'ya götürdüm. Bir TIR'a bindirildiler. Tekrar Aksaray'a gelerek ikinci grubu aldım. Yola çıktıktan sonra da polisler yakaladı" dedi.
DAHA ÖNCE DE TAŞIMIŞ
Gözaltına alınan okul servisi şoförü 32 yaşındaki M.O, "Daha önce de aracımla taşıma yaptım. Bir tanıdığım 'Suriyeli işçiler var. Edirne Havsa'ya gidecekler' dedi. Bin liraya anlaştık. Paranın yarısını peşin yarısını da bu kişileri bırakınca alacağım yönünde konuştuk. Aksaray'dan şahısları alıp yola çıktım. Yolda Suriyeli olmadıklarını anladım. Pakistanlı olduklarını öğrendim. Havsa yerine Meriç civarında indirdim ve İstanbul'a döndüm" dedi.
Servis şoförü M.O., son insan kaçakçılığını ise şu sözlerle anlattı: "Aynı kişi tekrar aradı. 'Aksaray'da buluşalım' dedi. Ben de paranın kalan yarısını verecek sandım. Yine şahıslar olduğunu, Halkalı'ya götürmemi istedi. 500 liraya anlaştık. Bu kişileri Halkalı'ya götürdüm. Bir TIR'a bindirildiler. Tekrar Aksaray'a gelerek ikinci grubu aldım. Yola çıktıktan sonra da polisler yakaladı"
Göçmenleri taşıyan okul servisine de el konularak Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. İnsan kaçakçıları ve servis şoförü, sorgulamalarının ardından adliyeye çıkartılacak.
- okul servisi
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