PKK'lı teröristler, iş adamını katletti

Siirt'te iş adamı Mehmet Salih Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde yaşayan ve köyde süt ve süt ürünleri üzerine fabrika kuran 62 yaşındaki Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Evinin önündeki saldırıda ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.

Siirt Valisi Atik, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın yakınlarını ziyaret ett.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Mehmet Salih Arslan'ın yakınlarını ziyaret etti. Siirt Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Atik, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın yakınlarıyla görüştü.

Atik, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın öğrenilmesine müteakip olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini söyledi. Bazı basın yayın organlarında yayınlandığı gibi olayın "köy basma" şeklinde olmadığını ifade eden Atik, güvenlik güçlerince araştırılan olayla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını kaydetti.

Ziyarette Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay da yer aldı.





siirt

Mehmet Salih Arslan

Eruh