FETÖ mensuplarının duruşmaya giderken, örgüt propagandası amaçlı olarak üzerinde “Hero” yazan tişört giymesi üzerine vatandaşlardan gelen yoğun talep ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan tek tip kıyafet çalışması, tüm hızıyla sürüyor.

Tek tip kıyafet uygulamasının faydaları ve zararları üzerinde hassas bir çalışma yürütülüyor. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre FETÖ mensuplarına özgü, sembolize edecek bir renk hediye edilmemesi amacıyla; tutuklu-mahkûm-ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılama gibi bir ayrıma gidilecek ve suç tasnifine göre farklı renkler seçilecek. Düzenleme sadece FETÖ’cüler için değil; aynı kapsamdaki tüm tutuklu ve hükümlüler için geçerli olacak. Bu doğrultuda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 2’nci ve 64’üncü maddelerinde değişiklik yapılacak.

YASA MADDELERİ

Kanunun 2’nci maddesinde, “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar, hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz” deniliyor. Bu maddede bazı değişiklikler yapılacak. 64’üncü maddede ise “Muhtaç hükümlülere talepleri halinde, idare tarafından iklime ve sağlığa uygun giysiler verilir. Hükümlülerin giysileri, iç ve dış güvenlik görevlilerinin giymekte olduğu üniformalara benzer şekil ve renkte olamaz” ifadesi yer alıyor. Buna tutuklular de eklenecek. Ayrıca darbe girişimi gibi müebbet ağır hapisle cezalandırılan suçlar da kıyafetler yönünden tasnif edilecek. Tutuksuz yargılananlar tek tip kıyafet giymeyecek ancak terör örgütü propagandası amaçlı kıyafet giymelerine engel olunacak.

70 BİN TULUM

Adalet Bakanlığı ilk etapta tek tip kıyafet uygulamasına olumsuz görüş verdi ancak darbecilerin örgüt propagandası yapmalarına vatandaştan yoğun tepki geldi. Tüm olumsuzlukları gidermek için hassas ve titiz bir çalışma yürütülüyor. 70 bin civarında tulum şeklinde kıyafetler dikilmeye başlandı. Ayrıca FETÖ’cülerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını geçirecekleri 6 metrekarelik, 1-3 kişinin kalacağı hücre tipi yeni cezaevleri inşa ediliyor. Badem kurusunun öne çıktığı tek tip kıyafette diğer alternatif koyu sarı-açık kahve renk.

TEK TİP KIYAFET NE GETİRİR?

Tek tip kıyafetin uygulama sonuçları şöyle sıralanıyor:

- Zengin-yoksul ayrımını kaldırır.

- Mahkûmun özgüvenini azaltır.

- Mahkemeyi mahkûmiyete teşvik eder.

- Cezanın infazının bir unsurudur.

- Kıyafet alamayan mahkûmlar için devletin, pratik-kolay kıyafet temin etme yöntemidir.

- Firarı güçleştirir, kaçanı yakalamayı kolaylaştırır.

- Cezaevinde disipline katkı sağlar.

- Benzer suçları işlemeyi düşünenler için caydırıcılık sağlar.

‘DİĞER’ MAHKûMLAR ENDİŞESİ

Düzenleme yapılırken, yalnızca FETÖ’cülere özel ya da genel bir düzenleme yapılması durumunda diğer terör örgütü mensuplarına tek tip kıyafetlerin giydirilmesinin yol açacağı sıkıntılar da değerlendiriliyor. PKK veya DHKP-C gibi terör örgütlerinin açlık grevi, toplu eylem, isyan gibi faaliyetlere girişmelerini önlemeye dönük tedbirler de planlanıyor. Tek tip kıyafeti ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler uyguluyor. Türkiye de daha önce tek tip kıyafet uygulamasını denemişti.