Başbakan Binali Yıldırım, 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu. Başbakan Yıldırım, " Söğüt ruhu, 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir. Yeniden diriliş, yükselişin miladıdır 15 Temmuz." diye konuştu.
Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
Bu ulu çınarın gölgesinde tarihin en önemli hadiselerinden birini anmak için bir aradayız.
"BU EZANLARI ASLA SUSTURAMAYACAKSINIZ"
Bu ezanları asla susturamayacaksınız. Birliğimize kastedenler asla kazanamayacak. Kardeşliğin sesini yükseltmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu millet her zaman zulüm karşısında olmuştur.
Bizim medeniyetimiz sevgidir, ilimdir, irfandır, barıştır, kardeşliktir. Biz yeryüzünde ayrılık tohumları eken, fesat çıkaranlara yıllar boyunca aynı kalp atışları ile, aynı yüce değerler etrafında, aynı ufka yönelerek cevap verdik. Devlet gücü, insanı yüceltmekten alır.
"ALÇAKLARA GEÇİT VERMEDİK"
Bu milletin değerlerine yabancılaşan FETÖ terör örgütü mensupları, 15 Temmuz gecesi bu millete acı yaşatmak istediler. 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş, FETÖ teröristleri karşısında başkomutanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan dik durdu. Hükümeti, 80 milyon vatandaşı ile alçaklara geçit vermedik. Demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkan bu büyük millet Türk milletidir.
"SÖĞÜT RUHU, 15 TEMMUZ'DA TEKRAR DİRİLMİŞTİR"
Genç kuşaklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, gazi ve şehitlerimizin mukaddes emanetine bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Söğüt ruhu, 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir. Yeniden diriliş, yükselişin miladıdır 15 Temmuz.
"NEREDE ZULÜM, VAHŞET VARSA ONUN KARŞISINDAYIZ"
Türkiye artık yeni hedeflere, yeni ufuklara yelken açmıştır. Her bir vatandaşımızın hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Gönül coğrafyamızın da sahibi biziz. Arakan'a, Filistin'e, Kudüs'e de sahip çıkarız. Nerede mazlum varsa onun yanındayız. Nerede zulüm, vahşet varsa onun da karşısındayız.
Milletin tarih boyunca gönlünü de vatanını da hep bu aşkla aydınlattı, adaletle hükmetti, adaletle paylaştı. Buradan Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda bu mübarek topraklara bu ruhu aşılayan, milletin medeniyet yolculuğuna yön veren bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Allah kardeşlik ruhumuzu yaralamak isteyenlere ebediyen fırsat vermesin. Hepinizi sevgi ile saygı ile selamlarken Söğüt Şenlikleri'nin muazzam bir şekilde hazırlanmasında emeği geçen başta sayın valimiz, belediye başkanı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.
- binali yıldırım
- bilecik
- söğüt
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