Öğrenciler, 'okula uyum haftası' nedeniyle, bazı sınıfların okula bir hafta erken başlamasından dolayı, yarın okulların olup olmayacağı konusunda cevap arıyor. Peki, yarın okul var mı? 11 Eylül okullar tatil mi? Kaçıncı sınıflar yarın okula gidecek?

YARIN OKUL VAR MI? 11 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006-07 eğitim döneminden beri gerçekleştirilen 'okula uyum haftası' 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak olup 5 gün sürecek ve 15 Eylül Cuma günü son bulacak.

Okula uyum haftası etkinliğine, daha önce ilkokul birinci sınıf öğrencileri katılıyordu. Fakat son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.

Buna göre, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıf öğrencileri için yarın okul var. Diğer sınıfta okuyan öğrenciler için 11 Eylül okullar tatil olacak ve bu öğrenciler 18 Eylül'de okul sıralarında yerlerini alacak.

OKULA UYUM HAFTASI ETKİNLİĞİ

Uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.

Buna göre, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için uyum haftası, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 15 Eylül Cuma günü sona erecek.

UYUM HAFTASINA ÖZEL UYGULAMA KILAVUZU

Hafta boyunca öğrencilerin geldikleri okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çocuk-aile-öğretmen tanışma programları, okul ve eğitim ortamını tanıma, arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu yıl okul öncesi, ilkokul birinci ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amacıyla kılavuz hazırlandı.

Uyum sürecinin genel amaçları, temel ilkeleri ve bu süreçte yöneticilerden, öğretmenlerden ve ailelerden beklenenler, çocukların ağzından anlatıldı. Kılavuzda, "Sevgili yöneticim", "Sevgili öğretmenim" ve "Sevgili ailem" başlıkları altında yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı.

"Okullarımızın zilini mutluluğa çalalım" başlığıyla başlayan kılavuz, uyum haftasından beklentilerin neticelendirildiği

"Çocuğunuzdan mektup var" başlıklı yazıyla son buluyor.

Kılavuzda ayrıca yönetici ile öğretmenlerin yararlanabilecekleri program ve etkinlik örneklerine ve temel eğitimde gerçekleştirilen yeniliklere de yer verildi.

OKULA UYUM HAFTASI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...