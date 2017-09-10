Hakkari'de SİHA ile 4 terörist öldürüldü

Hakkari Kırıkdağ kırsalında geçtiğimiz hafta PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan bazı örgüt mensupları kaçtı. Kaçan teröristlerin, işbirlikçileri ile toplantı yapmak için tekrar aynı bölgeye geldiğini belirleyen güvenlik güçleri silahlı insansız hava aracının (SİHA) desteği ile operasyon düzenledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; 9 Eylül günü düzenlenen operasyon ile terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması YJA-Star içinde faaliyet yürüten 4 kadın terörist öldürüldü. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.

SİHA

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