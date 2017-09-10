İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadeleyi değerlendirdiği toplantıda İHA'larla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz" dedi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren Bakan Soylu, "Ne pikniği hangi piknik. Teröristlerle oturmuş terör pazarlığı yapıyorlar" diye konuştu.
Bakan Soylu şunları söyledi:
Sadece İHA'lar uçmuyor. Bütün dünya hayranlıkla 'siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz' diye bakıyorlar. Öyle kolay iş değil. Jandarma ve Emniyet'in, Genelkurmay'ın kendi izleme merkezi var.
"ABD'NİN ÇÜRÜK PREDATÖRLERİNİ ALMIYORUZ"
Nasıl polis, jandarma devriyelerimiz var. Şimdi daha işin başındayız. Yerli, milli İHA'larımızla beraber, İsrail'den almıyoruz, Amerika'nın çürük Predatörlerini almıyoruz. CHP'li o milletvekiline söylüyorum. Sesi çıkmayan Kılıçdaroğlu'na söylüyorum. Bizim İHA'mıza kabahat buluyorsunuz, çünkü biz üretiyoruz. Şanlıurfa ve Adana'da ABD'nin 2 çürük Predatör'ü düştü.
"TERÖRİSTİN KOL SAATİNİ GÖREBİLİRİZ"
İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz.
SİHA ve İHA ile bizim güya insan hakları ihlali yaptığımızı buradan kendi adamlarına söylettiler. ABD'den talimat, CHP milletvekilinden ses, Kandil'den talimat, CHP milletvekilinden ses.
Kim sahip çıkarsa çıksın, ister CHP, ister Almanya, orada bu kış o dağları, mağaraları dar etmezsek göreceksiniz.
"NE PİKNİĞİ, HANGİ PİKNİK"
Ne pikniği hangi piknik. Teröristlerle oturmuş terör pazarlığı yapıyorlar. Bütün teröristleri orada bir şekilde imha ediyoruz. Kandil konuşuyor, CHP'den bir milletvekili topa giriyor. Avrupa'sız olur mu bu iş, hemen BBC topa giriyor.
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