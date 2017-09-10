Erzurum'un Oltu İlçesi'nde oturan 20 yaşındaki Hakan Atmaca'nın köpeği, gölde balık yakalıyor.



Kurzhaar cinsi 'Çomar' adlı av köpeği Ayvalı Baraj Gölü'ne götürüldüğünde suya girip yakaladığı balıkları sahibine getiriyor.



DHA'nın haberine göre, Hakan Atmaca avda vurulan ve göle düşen kuşları suya girip getirmeye alıştığı için, baraj gölüne her götürdüğünde suya girip yakaladığı balıkları kendisine getirdiğini, böylece balık ihtiyaçlarını 'Çomar' sayesinde karşıladıklarını anlattı.

erzurum

Hakan Atmaca