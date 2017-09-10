Bozdağ'dan CHP'ye SİHA tepkisi: Böyle bir ihanet olabilir mi?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ilgili tartışmaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. CHP'li Tanrıkulu'nun sözlerine tepki gösteren Bozdağ, "Ya sen kimden yanasın, PKK'dan yana mısın yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana mısın?" dedi.

"BÖYLE BİR İHANET OLABİLİR Mİ?"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "(CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı İHA'larla ilgili açıklamaları) Bir milletvekili İHA'larla yapılan mücadeleyi kınıyor ve bunu 'alçaklık' olarak nitelendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili, Meclis'te toplantı yapıyor ve burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle teröristlerle yaptığı mücadeleyi 'alçaklık' olarak niteleyen bir ihanetin içerisinde bulunuyor. Ya sen kimden yanasın, PKK'dan yana mısın yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana mısın? Güvenlik güçlerinin, aziz milletimizin ve devletimizin hukukunu korumakla mı görevlisin yoksa teröristlerin, terör örgütlerinin hukukunu korumakla mı görevlisin? Böyle bir ihanet olabilir mi? Ama bakın oluyor. Bu partinin Genel Başkanı çıkıp da bu milletvekiline 'sen benim güvenlik güçlerimin yaptıkları mücadeleyi nasıl alçaklık olarak nitelendirirsin' diye ona 'seni gidi densiz' diye hitap edemiyor. O diyemiyor ama biz diyelim bari, bundan daha büyük densizlik olur mu?" diye konuştu.

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