Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Kuzey Irak'a transit gitmek üzere Mersin Limanı'na gelen yabancı plakalı bir tırdan şüphelenen gümrük muhafaza görevlileri araçta arama yaptı.

Aramada tırın dorse tabanına zulalanmış vaziyette 120 poşet içerisinde 366 kilo 773 gram ağırlığında 1 milyon 190 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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