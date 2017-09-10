İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, Batı Karadeniz'de görev icra eden Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun'un 34 deniz mili kuzeyinde tespit ettiği balıkçı teknesinde 94 göçmen ile bir göçmen kaçakçısını yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah saat 05.00'te Arnavutköy'e bağlı Karaburun açıklarında TCSG DOST Korveti tarafından isimsiz bir balıkçı teknesi tespit edildi.

Durdurularak arama kontrolü yapılan tekne içerisinde, 93 Suriye ve bir Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bir Türk düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.



Düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçısı, TCSG DOST Korveti'ne transfer edilerek yasal işlemleri yapılmak üzere İstanbul Büyükdere Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirildi.

Olayda kullanılan balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik botu tarafından Büyükdere Sahil Güvenlik İskelesi'ne yedeklendi.

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