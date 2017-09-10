Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen zırhlı araçta bulunan ve şehit olan 39 yaşındaki polis memuru Adnan Saka'nın cenazesi Van'da düzenlenen törenin ardından, sabah saatlerinde askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi.
DHA'nın haberine göre, şehidin cenazesi Nuri Demirağ Havalimanı'nda, Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile şehidin yakınları tarafından karşılandı.
Şehidin cenazesi polisler tarafından törenle uçaktan indirilirken, şehidin kardeşi Kenan Saka kardeşini alkışlarla karşıladı. Saka 'Türkiye seninle gurur duyuyor' diyerek gözyaşlarına boğuldu.
"İBRAHİM SAKA'YI YIKTI KİMLİKSİZLER, ADNAN'IM BİR BABA DE BANA"
Havalimanında cenaze aracına konulan şehit polis memuru Adnan Saka'nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin morga konulacağı sırada babası İbrahim Saka, 'İbrahim Saka'yı yıktı kimliksizler. Adnan'ım bir baba de bana' diye ağlayarak feryat etti.
Polis memurlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran şehidin annesi Mukadder Saka morgun kapısının önünde, 'Yavrum ben dayanamam sana bakamam. Yavrum ben sana dayanıp bakamam yavrum.' diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin eşi Didem Saka ise naaşın morga getirilişi sırasında görevlilerin yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Şehit polis memuru Adnan Saka bugün ikindi namazına müteakiben Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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