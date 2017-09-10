Eski polis, FETÖ elebaşı Gülen'e küfretti diye babasını vurdu

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nin Yeniyurt Köyü'nde oturan, 3 yıl önce polislik görevinden istifa ettiği belirtilen Erol K., dün akşam saatlerinde iddiaya göre FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e hakaret ve küfür ettiğini iddia ettiği babası Cemal K. ile tartıştı.

DHA'nın haberine göre; Erol K., tartışma ardından belinden tabancasını çıkartarak babasını ayağından vurdu. Cemal K. yere yığılırken, silah sesini duyan yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayağından yaralanan Cemal K., kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kendisini vuran oğlu da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerini tamamlanan Erol K., sağlık kontrolleri sonrası Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.