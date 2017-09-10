Bakan Eroğlu Zeytinköy'de incelemelerde bulundu

Zeytinköy'de vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Eroğlu, yangın nedeni ile meydana gelen zararın en kısa zamanda karşılanacağı sözünü verdi. Zeytinköy'de çıkan yangını yakından takip ettiklerini kaydeden Eroğlu,"Başka köylere sirayet etme durumu vardı. Nem oranı düşük birde rüzgar vardı. Maalesef şanssızlık rüzgar bir o yandan bir yandan ters şekilde eserek yön değiştiriyordu, hatta arkadaşlarımız yanma tehlikesi bile geçirdi. Sonuçta 4 uçak 13 helikopter 12 dozer 152 arazöz sadece Muğla'dan değil civar illerden de takviye istedik" dedi.

Gazete Habertürk'ten Kadir Tamer'in haberine göre; Yangının söndürme çalışmalarında orman personelinin büyük bir özveri gösterdiğini kaydeden Eroğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Çok büyük bir felaket atlattık. Şu anda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Netice olarak hükümetimiz ve devletimiz gereken her türlü desteği verecektir. Evi yanan vatandaşlarımıza maddi imkanların yanında gerekli yiyecek ve giyecekler gönderildi. İlk etapta 3 bin lira ilk yardım desteği verildi. Köydeki vatandaşlarımıza OR-KÖY'den destek vereceğiz. Süt sığırcılığı, arıcılık, civardaki orman alanlarından gelir getirici türler dikerek 3 yıl tüm masrafları bize ait olacak şekilde sizlere dağıtacağız. Buranın yeniden kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız."

YANGIN İNSAN KAYNAKLI

Yangın'ın insan kaynaklı olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bu yangın kendiliğinden çıkmadı. Maalesef birileri kasıt değil ama ihmal neticesinde rüzgarlı bir günde, aynı zamanda nemin çok düşük, sıcaklığın yüksek olduğu bir günde yangın çıktı" dedi. Bakan Eroğlu bir vatandaşın yanan alanların imara açılmaması talebi üzerine, bu bölgenin imara kesinlikle açılmayacağını söyledi. Bakan Eroğlu daha sonra evleri yanan vatandaşlar için kurulan konteyner evleri ve çalışmalar inceledi.

Eroğlu bu incelemenin ardından Zeytinköy'den ayrıldı. Bakan Eroğlu'nun yangın bölgesinde bulunduğu sırada yakın bir bölgede olan yangını çıktı. Yangın bölgede bulunan ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.