Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren ve kendisinden haber alınamayan profesörün cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, tatil için Datça'ya gelen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, Adaburnu açıklarında denize girdi.

Şentürk'ün uzun süre denizden çıkmaması üzerine kızı Aylin Şentürk, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan jandarma ekipleri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden Şentürk'ün denizde aranması için yardım talebinde bulundu.

Datça Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan aramada Şentürk'ün cesedi, denize girdiği sahilden yaklaşık 600 metre uzaklıkta deniz yüzeyinde bulundu.

Ekipler tarafından botla sahile getirilen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yusuf Yılmaz Şentürk