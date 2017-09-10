Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde güç kaynaklarında bakım yapıldığı sırada elektrik kontağından çıkan kıvılcım ve oluşan duman korkuttu.

İHA'nın haberine göre, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde güç kaynaklarında bakım yapıldığı sırada elektrik kontağından çıkan kıvılcım ile küçük çaplı yangın çıktı.

Yangın hemen kontrol altına alınırken, oluşan duman korkuttu. Tedbir amaçlı ameliyathanenin yanında bulunan odadaki hastalar kısa süre yan odalara alındı. Olayda aküleri değiştiren bir kişi ayağından hafif yaralanırken, şahsın ayağında incinme olduğu belirtildi.

ADÜ Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, hastanede herhangi bir tahliye işleminin söz konusu olmadığını ve hastanede rutin hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Olaydan sonra Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek bilgi alan ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca ise, "Hastanede güç kaynakları bakım yapıldığı sırada kısa devreden kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın hemen kontrol altına alınıp söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenebileceği ve tedbir amaçlı ameliyathanenin yanında bulunan odadaki hastalar kısa süre yan odalara alındı. Hastanede herhangi bir sıkıntı yok, her şey rutin olarak devam ediyor" dedi.

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