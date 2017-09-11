Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-25 Eylül tarihlerinde ABD New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM ) Genel Kurulu 72. Dönem Toplantıları’na katılacak. Erdoğan, ABD’ye yapacağı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre ABD mahkemesinin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın tutuklanması kararının ardından gözler Erdoğan’ın 19 Eylül’de başlayacak olan ABD ziyaretine çevrildi. 25 Eylül’e kadar BM Genel Kurulu Toplantıları’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

ABD mahkemesinin, işadamı Reza Zarrab ile eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davaya, eski Bakan Çağlayan ile birlikte eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan’ın da isimlerini eklemesi ve tutuklama kararı çıkarması, Erdoğan’ın ABD gezisini daha da önemli hale getirdi.

‘PİS KOKU’ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Çağlayan ve 2 bankacının isminin Zarrab iddianamesine eklenmesini, “Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bir adım” olarak nitelendirmişti. Erdoğan, “Amerika’nın bu konuyu gözden geçirmesi lazım. Tabii bu gidişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor” demişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı açıklamada, “Bu iddianamede ortaya konulan ifadelerin, 17-25 Aralık darbe girişiminde söylenen iddialarla örtüşmesi, aynı olması çok dikkat çekici. Bu iddianameyi hazırlayan kişilerin de FETÖ terör örgütü ile irtibatlarının kamuoyuna yansıdığı bir gerçek” ifadesini kullanmıştı.

İDDİALARI ANLATACAK

Erdoğan ile Trump’ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde, iki lider ABD’de bir araya gelme kararı aldı. Görüşmede, Erdoğan’ın, ABD mahkemesindeki iddiaları gündeme getirerek, bunların tamamen FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinde gündeme getirdiği iddialara dayandığını Trump’a anlatması bekleniyor.

KORUMALARIN DURUMU

Erdoğan’ın ABD gezisinde, mayıs ayındaki ziyarette çıkan olaylar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında verilen yakalama kararı da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a olayın nasıl gerçekleştiğini ve neler yaşandığını anlatacak. ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı korumalarına 1.2 milyon dolarlık silah ve mühimmat satışını durdurma kararı da gündemdeki sıkıntılı konular arasında yer alacak.

DURUŞMAYA DENK GELDİ

Zarrab’ın duruşması, BM Genel Kurulu Toplantıları’nın son günü olan 25 Eylül’de gerçekleştirilecek. Atilla ve Zarrab için 30 Ekim’den itibaren de jürili duruşma yapılacak. Jürili duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor.