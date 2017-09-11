2 yıldır bayram tatiline denk geldiği için yapılamayan “uyum haftası”, bu yıl tekrar uygulanacak. Okul öncesi, 1’ler ve 5’lerin yanı sıra bu yıl 9’uncu sınıflar için de okullar uyum haftası kapsamında 1 hafta önce açıldı.

3 aylık yaz tatilinin ardından 18 milyon öğrenci ile yaklaşık 1 milyon öğretmen için 2017-2018 öğretim yılı resmi olarak 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu yılın en büyük değişikliği ise geçtiğimiz ocak ayında taslak programı açıklandığı andan itibaren tartışılan müfredat olacak. Yeni müfredat ise bu yıl ilk kez 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak. Yeni müfredatın ilk kez uygulanacağı bu sınıflar ise bugün okul öncesi çocuklar ile birlikte uyum eğitimine başladı.

1 HAFTALIK UYUM EĞİTİMİ VAR

Gazete Habertürk'ün haberine göre uyum haftasında amaç, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak. Uyum eğitimi 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Yalnızca 2016-2017 ve 2016-2016 öğretim yılında bayram tatiline denk geldiği için uyum eğitimi yapılamadı.

OKUL FOBİSİ HANGİ YAŞLARDA GÖRÜLÜYOR?

Bugün yaklaşık 1.5 milyon çocuk ilk kez ailelerinin yanından ayrılarak okula başladı. Güvenli ortamlarından ilk kez çıkacak, aileleri dışında başka bir çevreye girecek ve kurallarla tanışacaklar. İlk kez okula başlayan bu çocukların büyük bölümünde ise özellikle okulun ilk haftası “okul fobisi” olarak da tanımlanan okula gitmeme sendromu yaşanacak. Her yıl olduğu gibi annelerinden ayrılmak istemeyecekler, ağlayacaklar, ailelerini okul kapısında bekletecekler, sıralara birlikte oturacaklar ve evlerine geri dönmek isteyecekler.

Okul korkusu uzmanlara göre en yoğun 5-8 ve 11-14 yaşları arasında görülüyor. Özellikle ailelerin endişelerini hisseden çocuklarda okul fobisi daha da yükseliyor. Okula uyum süreci için 1 hafta yeterli olmayabiliyor, birkaç hafta beklemek gerekebiliyor.

Peki okul fobisi yaşayan çocuklara nasıl davranmak gerekiyor?

Aileleri kaygılarını kontrol etmeleri konusunda uyaran uzmanlar, çocuğun ilk defa ev dışında bir sosyal kuruma gideceği bu dönemde çocuklarda görülen okula başlama sendromu ve kaygının normal olduğunu söylüyor. Ancak bu kaygıyı aileler yükseltiyor. Üsküdar Üniversitesi NPIstanbul Beyin Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Betül Mazlum, Nesibe Aydın Okulları Rehberlik Birimi uzmanları, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü uzmanları aileleri şöyle uyarıyor ve okul fobisinin aşılması için önerilerini şöyle sıralıyor:

1- KAYGINIZI ÇOCUKLARINIZA GEÇİRMEYİN: Aile, çocuğun okulda zarar göreceği, kaybolacağı gibi korkuları yaşıyorsa, çocuk bu duyguları alır ve bir daha eve dönmeyeceğine dair kaygı geliştirir. Çocuk böyle bir kaygı geliştirirse anne ve babasını okulun kapısında bekletir. Bu da çocuğun öğretmeni ve arkadaşları ile kurması gereken duygusal bağı geciktirir.

2- OKULA GİTMEK İSTEMİYORSA: Okul ortamına alışmakta güçlük çeken bazı çocuklar okula gitmek istememe konusunda oldukça ısrarcı olabilirler. Bu durumda bazı aileler çocuğun üzüntüsüne dayanamayıp onun rahatlaması için 1-2 gün gitmemesinin sorun olmadığını düşünüyor. Ancak bu durum çocuğun uyum sürecini uzatacağı gibi, okula gitme konusunda “Okul istediğim zaman gideceğim bir yer” algısına neden olabilir. Devamsızlık yerine okuldaki etkinlikleri kaçıracağı ifade edilebilir veya sevdiği bir oyuncağı yanına alarak okulda kendini daha güvende hissetmesine yardımcı olunabilir.

3- İLK GÜN BİRLİKTE OKULA GİDİN: İlk gün mümkünse okula yönelik kaygısı olan çocukla birlikte okula gidilmeli. Bu, çocuğa güven duygusu verecektir. Çocuk okula bırakılırken uzun vedalardan kaçınılmalı, net ve emin cümlelerle vedalaşma yapılmalı. Kesinlikle haber vermeden okuldan ayrılmayın.

4- EN BÜYÜK DESTEK SİZDEN GELECEK: Okula uyumda anne ve babalar, çocuklarının bu süreci atlatmasında en büyük destekçileri olmalı. Aşırı ilgili olmak ya da ilgisiz davranmak çocuklarınızın duygusal durumlarını etkiler.

5- SÜREKLİ HATIRLATMALAR YAPMAYIN: Okulun önemini vurgulamak adına sürekli yapılan “Artık sen de okula gideceksin” gibi hatırlatmalar çocuk için zaten belirsiz olan bir süreçte ilk günlerin kaygısının artmasına sebep olabilir.

6- KAYGILARINI KÜÇÜMSEMEYİN: Çocuğun kaygılarını hafife alıp küçümsemeyin. “Sen artık büyüdün, herkes gidiyor, sen neden korkuyorsun? Ablalar/ abiler ağlamaz, böyle yaparsan kimse seninle arkadaş olmaz” demeyin.

7- EVE NASIL DÖNECEĞİNİ ANLATIN: Çocuk için her şey net ve anlaşılır olsun. Özellikle eve nasıl döneceği, servise nasıl bineceği, evde kimin karşılayacağı gibi konuları konuşun.

8- BU SORULARI SORMAYIN: Çocuk eve döndüğünde “Bir sorun oldu mu?”, “Öğretmenin kızdı mı?”, “Ağladın mı?” gibi olumsuz sorular yerine “En çok neye güldün?”, “Arkadaşlarınla nasıl eğlendin?” sorularını yöneltin.

9- KİTAPLARINA BİRLİKTE BAKIN: Birlikte kitaplarını inceleyin, hoşlarına gidecek etiketler, resimlerle süsleyin.

NEDEN OKUL FOBİSİ YAŞIYORLAR?

- Hayatında değişiklikler oluyor. Bilmediği ortama giriyor.

- Alay edilme, yalnız kalma gibi okulda yaşayabileceğini düşündüğü baskıları hayal ediyor.

- Öğretmen korkusu yaşıyor.

- Aileden ayrılma kaygısı başlıyor.

- Ailenin aşırı koruyucu olması.

KAÇ AYLIK ÇOCUKLAR 1’İNCİ SINIFA BAŞLAYACAK?

2011 Nisan (77 ay): Zorunlu

2011 Mayıs (76 ay): Zorunlu

2011 Haziran (75 ay): Zorunlu

2011 Temmuz (74 ay): Zorunlu

2011 Ağustos (73 ay): Zorunlu

2011 Eylül (72 ay): Zorunlu

2011 Ekim (71 ay): Rapor ile ertelenebilir

2011 Kasım (70 ay): Rapor ile ertelenebilir

2011 Aralık (69 ay): Rapor ile ertelenebilir

2012 Ocak (68 ay): Dilekçe ile ertelenebilir

2012 Şubat (67 ay): Dilekçe ile ertelenebilir

2012 Mart (66 ay): Dilekçe ile ertelenebilir