Vahşi cinayet, 5 Haziran 2016 günü İstanbul Pendik’te gerçekleşti. Eşiyle yıllar önce boşanan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 47 yaşındaki Rukiye Başören, oğlu Yalnız Ordukaya (27) ile tartışmaya başladı. Ardından Ordukaya annesinin boğazını kesti, evi de ateşe verdi. Olay sonrası kayıplara karışan genç adam, ertesi gün ise emniyete giderek teslim oldu.
‘HATIRLAMIYORUM’ SAVUNMASI
Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, annesini kasten öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan cani oğlun savunması, çok tanıdıktı: “Annem aile yapımıza uygun olmayan bir yaşantı sürüyordu.” Ordukaya, olayı şöyle anlattı: “Erkek arkadaşıyla müşterek bir hayat yaşamak istedi. Evlenmeden olmayacağını söyledim. Sık sık da uyardım. 5 bin lira kredi çekmiştim. Ödeyemedim. Eve haciz gelmeye başladı. Olay günü işten eve geldim. Annem bağırmaya başlayınca kendimi kaybettim. Gerisini hatırlamıyorum.” Talihsiz kadının anne ve babası ise kızlarının bir ilişkisi olmadığını belirterek, “Oğlum beni öldürecek derdi. Annesini para için öldürdü” dedi.
CEZAİ EHLİYETİ TAM
Duruşmalarda kendini “Ağır ilaçlar kullanıyordum” şeklinde de savunan Yalnız Ordukaya’nın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirleyen mahkeme, annesini kasten öldüren sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ordukaya’nın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak ‘iyi hal’ indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapse çevirdi. Mübbet hapis cezasının infazının 36 yıl olması nedeniyle Ordukaya, 63 yaşında serbest kalacak.
- Pendik
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Misafir 50 saniye önceiyi hal nedir ya ne iyi hali adelet bumu oh ne güzel Dünya00
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Misafir 7 dakika önceo azap onu öldürür zaten, insan annesine kıyabilir mi yaa, millet annesini daha iyi nasıl yaşatırım diye düşünüyor...yazık yaa00
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Misafir 34 dakika önce63 yaşına gelince annesini öldürmenin cezasını mı çekmiş olacak yani? sonra gezip tozacak ve isterse boğaza gidip yemek bile yiyebilecek yani? ne kadar saçma, kaç yıl geçerse geçsin katil olduğu gerçeği değişmeyecek, hem de anne katili olduğu gerçeği vede annesi 100 yıl da geçse 10000000 yıl da geçse geri gelmeyecek00