Özellikle şehir dışında üniversite eğitimi görecek olan binlerce öğrencinin beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) yedek yurt sonuçları erişime açıldı. Peki KYK yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

İlk kayıtlarda herhangi bir KYK yurdunu kazanamayan öğrencilerin büyük merak ve heyecanla beklediği KYK yedek yurt sonuçları açıklandı. Üniversite kazandıkları şehirde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrencilerin beklediği KYK yedek yurt sonuçları, KYK'nın resmi sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No girerek sonuçları öğrenebilecekler.

Sonuçlar yalnızca KYK'nın internet sitesinden öğrenilebilecek ve öğrencilerin adresine herhangi bir şekilde sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Bilindiği üzere KYK yurt sonuçları, geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ancak açıklanan sonuçlara göre öğrencilerin bir kısmı, herhangi bir KYK yurduna yerleşememişti.

Bunun üzerine yapılan yedek yerleştirmeler de bugün itibarıyla erişime açıldı.

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

KYK yedek yerleştirmelerinin tarihi de belli oldu. Öğrencilerin okul öncesinde mağduriyet yaşamaması için ilk yedek yerleştirmeler 11 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirmeler 14 Eylül'de ve üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan bu yıl içerisinde açılacak olan yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan öğrenciler, Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya YURTKUR internet sitesi üzerinden ilk kayıt ücretini ödeyecekler. İlk kayıt ücretleri için sabit bir rakam bulunmamakta olup, öğrencilerin kazandığı yurda göre ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri, aylık olarak yarı özel ya da resmi olma durumuna göre 168 TL ile 285 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise KYK yurt ücretleri 300 TL olarak uygulanmaktadır.

