Cumhuriyet gazetesi davasında 2. duruşma

İlk duruşması 24 Temmuz'da başlayarak 5 gün süren Cumhuriyet gazetesi davasında bugün 2. duruşma Silivri'de görülecek. İlk oturumun sonucunda Musa Kart dahil 7 isim tahliye edilmişti. Davada, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay tutuklu bulunuyor.

Bugünkü duruşmada Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Yunus Emre İper hakkındaki iddianamenin bu dava ile birleştirilmesi talebi de değerlendirilecek.

Bugün Yunus Emre İper dosyasına ilişkin değerlendirmenin yanı sıra tanıklar da dinlenecek.

cumhuriyet gazetesi davası