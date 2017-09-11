Antalya'nın Demre İlçesi'nde 44 yaşındaki Mesut Ö., bir süredir birlikte olduğu Gürcistanlı 51 yaşındaki Anna Safaryan'ı, sokakta 6 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.



Demre'de boya işleri yapan Mesut Ö., bir süredir birlikte olduğu Gürcistanlı Anna Safaryan'la dün saat 18.00 sıralarında Mustafa Masatlı Caddesi'nde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla Safaryan'ı 6 yerinden bıçakladı. Ö., yere yığılan kadının boğazını da keserek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Safaryan, ambulansla kaldırıldığı Demre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



'400 LİRAMI VERMEDİ, ÖLDÜRDÜM'



Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Mesut Ö.'yü Büyükkum Mahallesi Kömürlük mevkisinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.'nün, 2.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Mesut Ö. polise verdiği ilk ifadesinde, "Anna Safaryan'la zaman zaman birlikte kalıyorduk. 400 lira borç verdim. Paramı istedim, vermedi. Tartıştık, ben de öldürdüm. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.

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