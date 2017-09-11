Adana'daki cinayet zanlılarından biri daha yakalandı

Merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu iki kişinin öldüğü olayın zanlılarından biri daha yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 16 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu Ömer Canpolat ile Cumali Baysal'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın zanlılarıdan Uğur E'nin bulunduğu evi tespit etti. Zanlının saklandığı Meydan Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, Uğur E'yi yakaladı.

Zanlının adam yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.- OlayMerkez Seyhan ilçesinde, 16 Ağustos'ta, motosikletle seyir halindeyken iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan iki kişi yaşamını yitirmişti.Olayın ardından başlatılan soruşturmada, zanlılardan S.H, yakalanmış sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.