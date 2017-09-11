Tatil için Yunanistan’ın Halkidiki Adası’na giden Erbayri çifti, hırsız kâbusu yaşadı. Yunan polisinden aldıkları cevapla ikinci şoku yaşayan Türk çift, apar topar Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.
Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, uçak Mühendisi Berat Erbayri ve eşi Gülden Erbayri, bayram tatili öncesi araçlarıyla sınırı geçerek Halkidiki’ye gitti. Turistlerin çok tercih ettiği Sithonia bölgesine dadanan hırsızlık çetesi, plaja gittikleri sırada sinyal kesici “jammer”larla kapılarını açtıkları Erbayri’nin aracında ne var ne yoksa çaldı.
Sonrasında internette yaptığı araştırmalar neticesinde bölgeye giden başka Türklerin de bu yolla eşyalarının çalındığını öğrendiklerini söyleyen Berat ve Gülden Erbayri, soluğu Yunan polisinin yanında aldı. Ancak polisin “Türkler buraya çok parayla geldiği için hırsızlar sadece sizi takip ediyor. Özellikle Türkleri soyuyorlar” cevabıyla şok olan Erbayri çifti, mecburen eşyalarını toplayarak geri dönmek zorunda kaldı.
‘ARKADAŞLARIMIZ DA SOYULDU’
Kendilerinden 3 gün sonra arkadaşlarının da aynı yerde soyulduğunu belirten Berat Erbayri, “Bu tarz hırsızlık olaylarını sinyal kesen jammer yardımıyla yapıyorlar. Konuyu konsolosluğa da bildireceğiz. Bölgeye giden herkes dikkatli olsun” dedi.
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Misafir 8 dakika önceGitmeseydiniz sizde ne işiniz var düşman topraklarında!00
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Misafir 12 dakika öncegitmeyin çokmu önemli00
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Misafir 13 dakika öncetürkler gitmez yunan polisi de aç kalır bu kadar basit ama şu da var antalya bodrumda da esnaf türkleri soyuyor :)00