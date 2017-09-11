Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Arakan'a yönelik yardımlara ilişkin AFAD Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundular.
"GEÇİCİ BARINMA KAMPLARI OLUŞTURULACAK"
Arakan'a yardım toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Arakan'da geçici barınma kampları oluşturulacağını ve ve destek sağlanacağını belirterek, "Kızılay'da Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile STK'lar da dahil olmak üzere ciddi bir kampanya başlatacağız" dedi.
Akdağ'ın açıklamalarından satır başları;
Dışişleri Bakanımız ziyaret sırasında Bangladeş'li yetkililerle görüştü. Buralarda çocuklara, yaşlılara destek vermeye kararlıyız. Bu Bangladeş hükümeti ile mutabık kalınarak yapılabilecek bir iştir. Biz AFAD olarak çalışmaşlar açısından teknik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. AFAD Başkanımız Bangladeş'e gitmişti bu mesele için kendisinde bazı malumatlar var.
Güllüoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Kısa süre içinde 300 bin civarında bir insan bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmek zorunda kaldı. Kimi çocuklarını kaybetmiş, kimi ailesinden tek kalmış, bunlar bütün dünya medyasına yansımış durumda. Diplomatik görüşmeler sürüyor. Başbakan Yardımcımız da ifade etti. Bizim yardım taleplerimiz en yüksek seviyede.
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