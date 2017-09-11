Gazeteci Cem Sünbül, 1975 yılında İstanbul'da Zeynep Kamil hastanesinde doğdu. Annesi henüz 17 yaşındaydı. İddiaya göre o hastanede görevli personel, annesine bebeğin öldüğünü söyledi ve Cem Sünbül çocuğu olmayan başka bir aileye verildi. Cem Sünbül ise bu gerçeği tam 28 yıl sonra öğrendi.

ÖZ AİLESİNİ ARAMAK İÇİN EVLATLIK VERİLDİĞİ AİLESİNİN ÖLÜMÜNÜ BEKLEDİ

Ancak gerçek ailesini aramak için de kendisini evlatlık alan anne ve babasının ölümünü bekledi. Her ikisi de hayatını kaybedince Cem Sünbül, TV8'de yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına katıldı. Hayat hikayesini anlattı.

ANNESİ ONU BULDU VE DNA TESTİ YAPILDI

Bu olayın duyulmasından sonra annesi olduğunu iddia eden bir kadın kanala ulaştı. Anlattıkları Cem Sünbül'ün anlattıklarıyla neredeyse birebir örtüşüyordu. Bunun üzerine DNA testi yapılmasına karar verildi.

CEM SÜNBÜL DNA SONUCUNU CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Canlı yayında açıklanan DNA sonucu, o kadının Cem Sünbül'ün gerçek annesi olduğunu gösterdi.

"SEN BENİM OĞLUMSUN"

Öz annesi, telefon ile yayına bağlanarak, "Oğlum yavrum, bir tanem. Kurban olurum sana. Sen benim oğlumsun. Çok şükür oğlum." diye konuştu.

"TUTMAZ İSE TEST YANLIŞTIR DİYORDUM"

Cem Sünbül, "Artık ihtimali olduğunu kaldırarak rahatlıkla söyleyeyim. Anneciğim, Allah'a çok şükürler olsun. Yani gerçekten tersini hiç düşünmek istemiyordum ama yüzde 1 ihtimal vardı. Bilgiler bu kadar tutup olmasa... Biz görüştük. Simaen de benziyoruz ama... Bunlar hani olmasa...Tutmaz ise bu test yanlıştır diye kendi aramızda konuşuyorduk. Bir daha yaptırırız diyorduk." dedi.

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Cem Sünbül kimdir?