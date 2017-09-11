Tekirdağ'da hatalı park eden bir araç kent merkezinde trafiği felç ederken, daha fazla dayanamayıp bir araya gelen sürücülerin yaptıkları şoke etti.

İHA'nın haberine göre olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Eski Bedesten Sokak'ta meyana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 59 TL 756 plakalı kamyonetin cadde üzerinde hatalı park edilmesi sonucu trafik tıkandı. Hatalı park eden aracın sürücüsüne ulaşılamayınca cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hatalı park eden aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.



Yaklaşık bir saat süren bekleyişin ardından, kuyrukta bekleyen sürücüler bir araya gelerek el birliğiyle hatalı park eden kamyoneti kenara çektiler. Olay yerinde bulunan polis ekipleri de hatalı park eden araca ceza yazdı.

"YANLIŞI YANLIŞLA DÜZELTMEYE GEREK YOK"

Konu hakkında açıklamada bulunan Mustafa Ercan isimli vatandaş, "Ya bir insan bilmeyerek bırakıp gitmiş olabilir. Şuradan geçiyordum gördüm ben de müdahale ettim. Arabanın arkasını alıp biraz kenara koyduk hepsi geçti. Ortalığı velveleye vermenin ya da milleti sıkıştırmanın bir anlamı yok. Hatalı park eden araç yanlış yapmış ama yanlışı yanlışla düzeltmeye gerek yok" dedi.