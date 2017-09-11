Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem açısından önümüzdeki iki yılın dünya ve Türkiye için kritik olduğunu söyledi.
1965 yılından sonra dünyanın 2004 yılına kadar büyük deprem açısından suskunluk dönemine girdiğini belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, küresel ölçekte suskunluktan sonra ikinci büyük deprem kümelenmesinin 2004 yılında 9,1 büyüklüğündeki Endonezya depremiyle başladığını ifade etti. Bektaş, "Önümüzdeki iki yıl içerisinde küresel ölçekte son yüzyılın 'ikinci büyük deprem kümesine' ait 9'dan büyük 1960 Şili ve 1964 Alaska depremleri gibi devasa deprem yaşama olasılığı yüksek. 8 Eylül 2017 tarihinde yaşanan 8,1 büyüklüğündeki Meksika depremi küresel ölçekte 2004 yılında 9,1 büyüklüğündeki Endonezya depremiyle başlayan ve 2019 yılına kadar sürmesi beklenen 8 ve 9'dan büyük 'ikinci büyük deprem kümesine' aittir" dedi.
"İKİ BÜYÜK DEPREM KÜMESİ OLUŞTU"
Küresel ölçekte son 100 yıla ait bilimsel istatistiki deprem verilerinin 8 ve 9 büyüklüğündeki büyük ve devasa depremlerin zaman içerisinde gelişigüzel dağılmadığını, aksine belirli zaman aralığında iki büyük deprem kümesi oluşturduğunu gösterdiğini kaydeden Bektaş, "1950 yılında başlayan ve 1965 yılında son bulan 'birinci deprem kümesi' 15 yıl içerisinde gelişmiştir. 6 adet 8 ve 9'dan büyük deprem içeren birinci deprem kümesinin en büyük depremi 9,5 büyüklüğündeki 1960 Şili depremidir. 1965 yılından sonra dünyamız 2004 yılına kadar büyük deprem açısından suskunluk dönemine girmiştir. Küresel ölçekte suskunluktan sonra ikinci büyük deprem kümelenmesi 2004 yılında, 9,1 büyüklüğündeki Endonezya depremiyle başlamıştır" şeklinde konuştu.
"Eğer ikinci deprem kümesi, birinci deprem kümesi gibi 15 yıl kadar sürerse önümüzdeki iki yıl içerisinde küresel ölçekte Şili ve Alaska'da olduğu gibi 9'dan büyük deprem yaşanma olasılığı mevcuttur" diyen Bektaş, "8 ve 9'dan büyük depremler Pasifik Okyanusu'nun çevresinde bir ateş çemberi oluşturacak şekilde gelişmektedir. Ancak Doğu Asya'nın bu tür büyük depremleri Türkiye ve yakın çevresindeki depreme hazır faylar için belirli bir zaman aralığında tetikleyici rol oynamaktadır. Örneğin Japonya'da 2011 yılının Mart ayında 9 büyüklüğünde gelişen depremden sonra aynı yıl Eylül ayında 7 büyüklüğünde Van depremini yaşadık. Benzer şekilde 2012 yılında 8,6 büyüklüğündeki Güney Hindistan depreminden sonra 2013 yılında doğuda batıya doğru 7,7 büyüklüğündeki İran, 7,8 büyüklüğünde Pakistan, 6,1 ve 6 büyüklüğünde sırasıyla Ege, Akdeniz depremleri yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.