İstanbul'da trafik ekiplerince okul servislerine yönelik denetimler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftasının başlamasıyla okul öncesi, ilkokul 1., ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri sınıfları doldurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için kent genelindeki ara ve ana arterlerde denetim uygulaması başlattı.
SERVİS SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI
DHA'nın haberine göre; Evrakları eksik olan sürücülere para cezası kesildi. Denetleme sırasında polisler, Muzaffer Z.'nin kullandığı okul servis aracını durdurdu. Önce polislere ehliyetinin evde olduğunu, kendisinin ise tamircilik yaptığını söyledi. Bunun üzerine kimlik üzerinden araştırma yapan polisler, Muzaffer Z.'nin hiç ehliyetinin olmadığını belirledi. Aksak yürüyen Z.,"Serviste kimse yoktu. Aracı sahibine götürmek için aracı ben kullanmak zorunda kaldım. Yaptığım yanlış" dedi. Muzaffer Z.'nin kullandığı araca polisler para cezası kesti, aracı bağladı.
Öğrenci velileri denetimlerden çok memnun olduklarını söyledi. Denetimleri süreceği belirtildi.
EVRAK KONTROLÜ YAPILDI
Fatih'te Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, okul servislerini durdurarak evrak kontrolü yaptı. Sürücü belgesi ile araç bilgilerini sorgulayan ekipler, servis sürücülerine 'can taşıdıklarını' hatırlatarak çeşitli uyarılarda bulundu.
Sürücüler, denetimlerin gelecek nesillerin güvenliği için önemli olduğunu belirtirken, denetimlerin kendilerini de mutlu ettiğini ifade ettiler.
Korsan servislerden dert yanan servis sürücüleri, "Biz servis kayıt altında servis yapıyoruz. Bu sebeple sabıka kaydının da içinde bulunduğu bazı evrakları zaten gerekli yerlere teslim ediyoruz. Bu iş bizim geçim kaynağımız, dolayısıyla işimizi hassasiyetle yapıyoruz. Ancak bu işi korsan olarak yapanlar var, bu durum öğrenciler için çeşitli tehlikeler doğurabiliyor. Biz de korsanlardan şikayetçiyiz, korsanların piyasadan çekilmesini istiyoruz. Bu işi doğru dürüst yapmayanlar cezasını çeksin." ifadesine yer verdiler.
Uygulamaların çeşitli noktalarda aralıksız devam edeceği bildirildi.
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