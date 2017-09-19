Gündemin odağındaki isimler açık ve net ile her perşembe Habertürk TV'de!

Mesafeli, adil, cesaretli, meraklı, açık, net… Kübra Par sorularıyla açık ve net yanıtların peşine düşüyor.



Her hafta Habertürk Gazetesi’nde yayınlanan röportajlarıyla siyaset dünyasının ve güncel tartışmaların nabzını tutan, gündemin odağındaki isimlerden aldığı yanıtlar günlerce tartışılan gazeteci Kübra Par artık Habertürk TV ekranlarında! Lafı dolandırmayan, bütün soruların açıkça sorulduğu, net yanıtların peşinde bir program olma iddiasındaki ‘Açık ve Net’i sakın kaçırmayın!



Kübra Par’ın sunumuyla Açık ve Net 21 Eylül Perşembe saat 20.00’de Habertürk TV’de başlıyor!

kübra par