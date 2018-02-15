Eskişehir'in Çifteler ilçesi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı 47 yaşındaki Metin Aycı, mesaisi bittikten sonra boks eldivenlerini giyip genç sporcular yetiştiriyor.
AA'nın haberine göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 12 yıl önce asistanlığı döneminde ESOGÜ Spor Kulübü Antrenörü Yılmaz Ayer ile arkadaş olan Aycı, boksa başladı.Boksla geçen 12 yılın ardından kıdemli boks antrenörlüğüne yükselen genel cerrahi uzmanı Aycı, hastanedeki işi bitince antrenman salonuna gelip, öğrencilerini eğitiyor.
Aycı, yaklaşık 20 yıldır genel cerrahi uzmanı olarak çeşitli hastanelerde görev yaptığını söyledi.Boks sporuyla ESOGÜ Tıp Fakültesinde asistan olduğu dönemde antrenör Ayer vasıtasıyla tanıştığını ifade eden Aycı, şöyle konuştu: "Hastalarım boksla uğraştığımı öğrendiğinde önce şaşırıyor. Daha sonra kendi çocuklarını boks yapması için bana teslim ediyorlar. Gündüz hastalarla uğraşıyorum. Akşama kadar çok yoruluyorum. Hastaneden çıkıp boks antrenmanı yapmak beni rahatlatıyor. Akşamı iple çekiyorum. Haftanın 4 günü antrenmanım var. Gündüz profilimle akşamki tamamen farklı. Günde 3-4 operasyon yapıyorum, sonrasında gidip boksla uğraşıyorum."
"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE ÇOCUKLARA EĞİTİMLER VERİYORUM"
Aycı, boksta üçüncü kademe antrenörlüğe yükseldiğini belirterek, İl Sağlık Müdürlüğünün faaliyetlerinde de boks antrenörü olarak hizmette bulunduğunu kaydetti.Sağlık sektöründe çalışanlara boksu öğrenmeleri konusunda yardımcı olduğunu anlatan Aycı, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi konusunda eğitimler veriyorum. Arkadaşlarımızı kendisini savunmasının yanı sıra sporun verdiği dinçlik konusunda eğitiyoruz. Eskişehir Valiliği aracılığıyla Çocukevlerindeki çocuklara da boks eğitimi veriyorum" diye konuştu.
Aycı, boksun okullarda ders olarak verilebileceğini aktararak, vücudun bütününün kullanılmasına yardım eden bu sporun, satranç gibi beyin jimnastiği yaptıran olimpik savunma sanatı olduğunu bildirdi.
Boksun sakatlıkların ve spor yaralanmalarının çok nadir yaşandığı bir spor dalı olduğunu dile getiren Aycı, "Bunun sebebi eş güçlerin birbiriyle karşılaştırılmasıdır. İleri derecede koruma ekipmanları var. Bir cerrah olarak boks nedeniyle hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ellerim gayet iyi çalışıyor" ifadelerinin kullandı.
ESOGÜ Spor Kulübü Antrenörü Ayer ise asistanlığı döneminde tanıştığı ve spora yatkınlığını bildiği için boksa davet ettiği cerrah Aycı'nın azmi sayesinde bugünlere kadar geldiğini söyledi.
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