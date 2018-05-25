Cadde'nin haberine göre, ayaküstü gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, tüm servetini ayakkabı ve çantaya harcadığı söylerek, “Evde en az üç yüz çift ayakkabım ve onlarca çantam var. O parayla burada en az dört daire alırdım” şeklinde konuştu.

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