HT Cumartesi'de güneş kremiyle ilgili tüyolardan bahsedildi.

- Koruma faktörlerine göre çeşitlenen güneş kremleri her yerde satılıyor. Önemli olan, güneşin zararlı etkilerine karşı cildinizi gerçekten koruyan, cilt tipinize uygun ürünü bulmak.

- E vitamini ve antioksidan özelliği taşıyan güneş ürünleri kullanın.

- Güneş kremini ya da losyonunu dışarıya çıkmadan 20 dakika önce sürmeyi alışkanlık hale getirin. Özellikle yüzünüze, göz altlarınıza, boynunuza ve ellerinize sıklıkla krem sürün.

- UVB ışınları ciltte güneş yanıklarına ve cilt kanserine neden olan ışınlardır. UVA ışınları ise, güneş yanığına yol açmaz ama derinin alt tabakalarına ulaşarak ileriye dönük ciddi zararlar verir. Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı cildi koruyan ürünleri tercih edin.

CİLT TİPİNE UYGUN GÜNEŞ KREMİ NASIL SEÇİLİR?

- Koruma faktörlü kremlerin üzerinde SPF (sun protection factor; güneşten koruyucu faktör) numarası bulunur. Ürünün SPF numarası yükseldikçe, UVB ışınlarının neden olduğu güneş yanıklarına karşı koruma özelliği de artar.

- Koruyucu ürünlerin suya dayanıklı olmasına dikkat edin. Yüzüp kurulandıktan sonra ve her bir buçuk saatte bir kremi tekrar sürün.

- Yazın, makyaj yapmadan önce koruyucu faktörlü güneş kreminizi, sonra da nemlendiricinizi sürün. Ancak, ağır bir makyaj yapmayın.