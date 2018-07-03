Güneş tutulması ne zaman? Göz sağlığınız için tutulmayı izleyebileceğiniz zamanlarda güneş tutulması için hazırlanan gözlükler takmayı unutmayın. Peki, Güneş tutulması bu yıl ne zaman gerçekleşecek?



GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞEECK?



Güneş tutulması , bu yıl ilk kez 15 Şubat 2018'de parçalı bir şekilde gerçekleşmişti. İkinci Güneş tutulması ise 13 Temmuz 2018 Kısmi Güneş tutulması şeklinde gerçekleşecek. Bu Güneş tutulmasının izlenebileceği bölgeler ise Güney Avustralya, Pasifik, Hint Okyanusu. Türkiye’den gözlemlenemeyecek.



GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?



Ay, Güneş ile Dünya’nın arasına geldiği zaman ve Güneş’in ışığını kestiği zaman oluşur. Güneş tutulması daima Yeniay’dır. Güneş tutulmaları kişilerle birlikte geniş kitleler üzerinde de etkili olur, Güneş’in tutulma esnasında bizlere yansıyan hayat enerjisi zayıflar. Güneş otorite ve liderlikle ilişkilendirildiğinden bu dönemlerde yönetim- lerde zayıflama karışıklıklar ve kaoslar yaşanabilir. Geçmişe ait konuların yeniden karşımıza çıkması. Bölgesel olarak depremler kazalar yangınlar, Güneş tutulmasının yansımaları arasındadır. Güneş ve Ay tutulmaları 6 ila 12 ay boyunca birey- sel ve bölgesel olarak etkisini göstermeye devam edecektir. Bireysel olarak Güneş tutulması doğum haritamızda hangi evde gerçekleşmişse o evle ilgili konularda etkili olacaktır.







GÜNEŞ TUTULMASI OLUNCA NE OLUR?



Güneş tutulmasının yaşanması beraberinde herhangi bir olayı getirmez. Düşünüldüğü gibi Güneş tutulmasının yaşanması deprem olma ihtimalini doğuran bir etken değil. Burçların Güneş tutulmasından çok etkilendiği söylenir. Tutulma sonrası yaşanan enerjiyle birlikte birçok burçta değişimler gözlenebilir.



SONRAKİ GÜNEŞTUTULMALARI NE ZAMAN?



11 Ağustos 2018

6 Ocak 2019

2 Temmuz 2019

26 Aralık 2019

21 Haziran 2020

14 Aralık 2020

30 Nisan 2060



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