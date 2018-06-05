Güneşten koruyan ürününüzü nasıl seçersiniz?

Günümüzde güneşin zararlı etkilerini azaltmaya hatta yok etmeye yarayan silahlarımız var. Güneşten koruyan ürünler kişiye özel hale gelmeye başlıyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Güngör, bu ürünler ve nemlendiricilerle ilgili önemli bilgiler veriyor.

BUNLARA DİKKAT!

* Hamile ve bebekler sadece fiziksel filtre içeren güneş koruyucuları kullanmalıdır.

* Çocuklar fiziksel ve organik güneşten koruyucular kullanabilir.

* Akneli ciltlerde su bazlı, prokton olamin, çinko glukonat içeren koruyucular önerilir.

* Ailesel deri kanseri öyküsü olan hastalarda immünolojik korumayı artırmak için antileukine 6 içeren koruyucular ve oksidatif hasarı azaltmak için C vitamini, E vitamini, E vitamini öncüsü pretokoferol, thialidine, kafeik asit, ferulik asit, yeşil çay ekstresi, üzüm çekirdeği ekstresi içeren güneşten koruyucular tercih edilmelidir.

* Lekeye eğilimli ciltlerde nikotinamid, glabridin, arbutin içeren koruyucular önerilir.

* Kuru ciltlerde krem, yağlı ciltlerde emülsiyon, vücut gibi geniş yüzeylerde kullanmak içinse sprey form daha iyi sonuç verir.

* Hassas ciltlerde mineral, organik filtreli ve termal su içeren koruyucular önerilir.

* Günlük hayatta fondöten kullanan kadınlara kapatıcı özelliği olan mineralli ve renkli koruyucular önerilir.

GÜNEŞE ÇIKMANIN ŞARTLARI

* Güneşe çıkmadan önce cildin temiz ve kimyasallardan arınmış olması gerekir. (Saç spreyi, parfüm, kolonya gibi kimyasallar fotosensitif özelllik gösterip fotokontakt dermatite yol açabilir.)

* Bazı bitkilere temas ettikten hemen sonra güneş ışığına maruz kalmak deride kızarıklık, kaşıntı, yanma yapabilir ve bu durum ‘fitofotokontakt dermatit’ olarak tanımlanır. Bu yangısal durumlara erken müdahale edilmezse, deride leke kalma riski vardır.

* Güneşten koruyucu ürünler sadece temiz ciltlere uygulanmalıdır.

* Kişinin kullanmakta olduğu sistemik bir tedavi de ‘fototoksik’ ve ‘fotoalerjik’ reaksiyon yapabilir. Sistemik olarak bu tarz ilaç kullanan hastalar güneşten uzak durmalıdır.

* Güneş gözlüğü, şapka ve uzun kollu kıyafetler giymek de güneşe çıkmadan önce alınması gereken önlemler arasındadır. ‘Melanom’ hikâyesi olan hastaların benlerini küçük bir flaster ile kapatmaları önerilir.

YÜZ VE BOYUNA 1 ÇAY KAŞIĞI GÜNEŞTEN KORUYUCU

Vücudun hangi bölgesi için ne miktarda güneşten koruyucu kullanılmalıdır? Pratik hayatta buna ‘çay kaşığı kuralı’ deniyor ve bahsedilenin Avrupa standartlarında çay kaşığı olup ülkemizde nescafe kaşığı ölçüsüne denk geldiği belirtiliyor. İşte önerilen miktarlar:

* 1 çay kaşığı yüz, boyun ve kulaklar için.

* 1 çay kaşığı her bir kol için.

* 1 çay kaşığı her bir bacak için.

* 2 çay kaşığı gövde ön yüzü için.

* 2 çay kaşığı gövde arka yüzü için.

GÜNEŞTEN KORUYUCU KAPSÜLLER

Doç. Dr. Şule Güngör, son yıllarda, ağızdan alınan güneşten koruyucu kapsüllerin kullanılmaya başlanıp yaygınlaştığını söylüyor. Bunlar beta-karoten, polypodium leucotomos, yeşil çay gibi antioksidanlar içererek oksidatif hasarı azaltıyor. Güneşe çıkmadan yarım saat önce yutulması önerilen kapsüller deriye gelen ışını filtre etmek yerine sadece ışınların zararlı etkilerini nötralize ediyor. Mutlaka filtre içeren krem ve losyonlarla birlikte kullanılmaları gerekiyor.

KURU CİLDİ NEMLENDİRMEK ŞART

Güneş sonrası cildin nemlendirilmemesi kuruyan cildimizin kaşınması ve kuruluk egzaması gelişmesi anlamına geliyor. Egzama gelişen deride bariyer bozuluyor, cilt kimyasal ve bakteriyel etkenlere açık hale geliyor. Kış aylarında daha yoğun kıvamlı krem formunda nemlendiriciler, yaz aylarındaysa su bazlı, hafif, emülsiyon formunda nemlendiriciler öneriliyor. Yaz aylarında yoğun kıvamlı ve yağlı nemlendirici kullanımının ter bezlerinin tıkanmasına yol açabildiği belirtiliyor.

GÜNEŞ SONRASI İÇİN ALOEVERALI ÜRÜNLER

Deniz ve güneş sonrası kuruyan cildi nemlendirmek gerekiyor. Aloevera içeren ürünler güneş sonrası deriyi yatıştırarak kızarıklığını azaltıyor. E vitamini, C vitamini, ferulik asit, kafeik asit gibi güçlü antioksidan içeren nemlendiriciler, güneş sonrası oluşan serbest radikalleri nötralize ederek antikanserojen ve antiaging etki gösteriyor.

YAZIN SOYUCU LAZER VE PEELING'DEN UZAK DURUN

Yaz mevsiminde soyucu lazerler ve peeling tedavileri riskli görülüyor. Mezoterapi yöntemiyle derinin üst tabakasını etkilemeksizin deri altına gerekli moleküller verildiğinde deri kuruluğu, ince kırışıklıklar, güneş lekeleri ve kızarıklık düzeltilebiliyor.

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