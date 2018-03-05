Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, halkı işlenmiş et konusunda uyardı. Bakanlık, işlenmiş etlere ilişkin 948 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Reuters'da yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Aaron Motsoaledi, Enterprise Food ve RCL Foods tarafından yapılan "Polony" olarak bilinen etin mağazalardan toplatıldığını söyledi. Motsoaledi, "Halka hazır olarak satılan et ürünlerinden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

RCL Foods yakında konuyla alakalı bir açıklama yapacağını duyurdu.

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Listeria hangi belirtilerle ortaya çıkıyor?

Gribe benzer belirtiler gösterir. Mide bulantısı, ishal, kan dolaşımı ve beyindeki enfeksiyona neden olan listeria, Ocak 2017'den bu yana 180 ölüme ve 948 vakanın ortaya çıkmasına yol açtı.



Listerioz, yenidoğanlar, yaşlılar, hamile kadınlar ve bağışıklığı zayıf olan kişiler için daha yüksek bir risk teşkil ediyor.

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