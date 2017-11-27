Güney Afrika'nın kredi notu 'çöp' oldu

S&P'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notu 'BB+'dan 'çöp seviye' olan 'BB'ye çekildi. Kısa dönem notu 'B' olarak teyit edildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın büyümesinin beklentilerin ötesinde kötü geldiği belirtildi. S&P, hükümetin önlemleri uygulamaya koymaya çalışacağını düşündüklerini, ancak bunların kamu maliyesini istikrara kavuşturmaya yetecek kadar güçlü olmayacağını, bunun da ekonomik büyümeyi yakın dönemde daha da zayıflatabileceğini kaydetti.

Öte yandan Moody's, kredi notunu 'Baa3' olarak teyit etse de negatif izlemeyle olası bir indirimi masada tutuyor.

Fitch Ratings ise geçen haftaki açıklamasında parti kongresindeki sonuçlarında ülkenin yeni başkanın kim olacağını görmek için beklemede olacaklarını ifade etmişti.

Güney Afrika

Standard and Poors

Standard and Poors not

Güney Afrika kredi notu