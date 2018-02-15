Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, yolsuzlukla suçlanmasının ardından partisi ANC'nin baskısına dayanamayarak istifa etti. İstifa sonrası ANC Genel Başkanı Cyril Ramaphosa ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Zuma, yaptığı basın açıklamasında, Güney Afrika için elinden geleni yaptığını ancak partisinin bölünmemesi için resmen istifa ettiğini açıklamıştı.

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