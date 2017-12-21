Güney Kore ordusundan yetkililer, Askerden Arındırılmış Bölgenin tenha bir kesiminde, 19 yaşında olduğu ifade edilen Kuzey Kore askerinin Güney Kore karakolunun önüne geldiğini, bir süre sonra askeri ikna etmek istediği sanılan bazı silah arkadaşlarının bölgeye yaklaştığının görüldüğünü belirtti.

Yetkililer, Güney Kore askerlerinin bunun üzerine 20 el uyarı ateşi açtığını, sonrasında Kuzey Kore tarafından da silah seslerinin duyulduğunu açıkladı.

Ordu Sözcüsü Roh Jae-cheon, olayın soruşturulduğunu ifade etti ancak açılan ateşte ölen ya da yaralanan olduğuna dair açıklama yapmadı.

Bu, 2017 yılında dünyanın en ağır silahlarla donatılmış sınırında bir Kuzey Kore askerinin Güney'e geçmeye çalıştığı dördüncü vaka oldu.

Kore Savaşı'nın (1950-1953) sona ermesinden bu yana çoğu Çin üzerinden yaklaşık 30 bin Kuzey Koreli Güney Kore'ye sığındı.

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