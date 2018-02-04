Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde oy verme işlemi sona erdi

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde kullanılan oyların sayımı tamamlandı. Nikos Anastasiadis oyların yüzde 55.99'unu alarak yeniden kazanan isim oldu.

İHA'nın haberine göre, Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi verilerine göre Anastasiadis, toplam oyların yüzde 55,99’unu (215 bin 281 oy) aldı. Anastasiadis ikinci turda, birinci turda aldığı oyu yüzde 20,5 artırdı. Rakibi Stavros Malas oy oranını yüzde 13,8 artırmasına karşın yüzde 44.01’de kaldı.

İkinci turu bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde toplam 550 bin 876 kayıtlı seçmenin yüzde 73.97’sine denk gelen 407 bin 475’i oy kullandı, seçmenlerin yüzde 26.03’ü olan 143 bin 401’i ise sandığı boykot etti.

Kullanılan oyların 384 bin 524’ü (yüzde 94,37) geçerli, 10 bin 778’si (yüzde 2,65) geçersiz sayıldı. Sandığa gitmekle birlikte 12 bin 173 (yüzde 2,99) seçmen de boş oy attı.

AA'nın haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaklaşık 550 bin seçmen yeni başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.

Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Seçimde, Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) destekli bağımsız aday Stavros Malas yarıştı.

Lider olacak aday 5 yıl süreyle GKRY'yi yönetecek ve Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek.

ANASTASİADİS ÖNDE

Sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, DİSİ adayı Anastasiadis önde gidiyor. Anketlere göre, yüzde 55 - 60 arasında bir oy oranıyla seçimin galibi olarak tahmin edilirken, AKEL adayı Stavros Malas'ın 40-45 arası bir oy oranına sahip olacağı öngörülüyor.

Oy sayımının sandıkların kapatılmasının hemen ardından başlaması ve seçimde adayların aldıkları oylara ilişkin ilk güvenilir sonuçların en geç 2 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Kesin sonuçların alınmasından sonra Lefkoşa'daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu'nda yeni başkan törenle ilan edilecek. Seçilecek yeni başkanın resmi yemin töreni ve Rum Meclisi'ne yeni başkan ataması ilerleyen günlerde yapılacak.

Geçen hafta yapılan ilk tur seçimlerde 9 aday arasından Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Malas da 30,3'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.

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