Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Seul Merkez Mahkemesi, Çoi'yi rüşvet, suistimal ve suç işlemek için baskı yapmaktan 20 yıl hapis ve 18 milyar won (16,6 milyon dolar) para cezasına mahkum etti.
Çoi'nin, Park ile yakınlığını kullanarak yöneticisi olduğu iki dernek üzerinden aralarında Samsung, Lotte ve SK Grup'un olduğu ülkenin büyük holdinglerden bağış adı altında rüşvet aldığı belirtildi.
Kararda eski Devlet Başkanı Park'ın da hem derneklerin kurulmasında hem de rüşvet karşılığında siyasi nüfuz ve imtiyazlar sağlanmasında Çoi ile iş birliği yaptığı ifade edildi.
Çoi'nin Park yönetiminde herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen devlet işlerine karıştığı ve gizli dosyalara vakıf olduğu vurgulandı.
Mahkeme, Park'ın Siyasi İşlerden Sorumlu eski Devlet Başkanlığı Sekreteri An Çong-bum'u da Çoi'nin hükmet işlerine müdahale etmesine aracılık yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis ve 100 milyon won (yaklaşık 92 bin dolar) para cezasına mahkum etti.
Suçlamaya konu olan holdinglerden Lotte Grup Başkanı Şin Dong-bin de gruba free-shop mağaza zinciri kurma izni verilmesi için Çoi'nin derneklerine bağış olarak 7 milyar won (yaklaşık 644 milyon dolar) bağış yaptığı gerekçesiyle rüşvet vermekten 2,5 yıl hapis ve ödenen meblağ kadar para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Çoi'yi elektronik devi Samsung'dan kızının binicilik eğitimine sponsorluk desteği olarak 7,3 milyar won (yaklaşık 6,7 milyon dolar) aldığı için de mahkum etti. Yerel mahkeme şubat ayında görevdeki Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'u aynı suçtan 2,5 yıl tecilli hapis cezasına çarptırmıştı.
Çoi, SK Grup Başkanı Çey Tae-won'a 8,9 milyar won (yaklaşık 8,1 milyon dolar) rüşvet ödemesi için baskı yapmaktan da suçlu bulundu. İş adamının talep edilen rüşveti ödemeyi reddettiği ifade edildi.
Eski Devlet Başkanı Park hakkında ayrı bir dava halen devam ediyor.
Kasım 2016'da 18 suçlamayla gözatına alınan Choi, holdinglerden toplamda 77,4 milyar won (yaklaşık 68,4 milyon dolar) rüşvet almakla suçlanmıştı. Soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Park Young-su, Choi için 25 yıl hapis ve 118,2 milyar won (yaklaşık 108,7 milyon dolar) para cezası talep etmişti.
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