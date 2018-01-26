Yetkililer, çoğunlukla bakıma muhtaç yaşlı kimselerin kaldığı Sejong Hastanesi'nde çıkan yangının acil servis bölümünde başlayarak binayı sardığını ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı. Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

MOON'DAN ACİL DURUM TOPLANTISI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in olay üzerine Cheong Wa Dae (Mavi Ev) olarak tanınan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda acil durum toplantısı düzenledi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Devlet Başkanının, trajik olayın zararının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin hızlıca alınması çağrısı yaptığı belirtildi.

Öte yandan ülkedeki siyasi partiler, yangın nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Güney Kore'de Aralık 2017'de bir spor merkezinde çıkan yangında da 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

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