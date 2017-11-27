Güney Kore'den Kuzey'e net uyarı: Bir daha asla tekrarlamayın

Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye kaçan bir askeri iki ülke arasındaki 'silahsızlandırılmış bölgede' vurmasının ardından Güney Kore'den komşusuna net bir uyarı geldi.

Bölgeyi ziyaret eden Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo, silahsızlandırılmış bölgede ateş açılmasının, ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu söyledi ve tekrarlanmaması uyarısında bulundu.

Song yaptığı açıklamada, "Güney'e doğru ateş açmak, ateşkes anlaşmasının ihlalilir. Askeri hudut çizgisini geçmek de bir ihlaldir. Bir başka ihlal ise, ortak güvenlik bölgesinde otomatik silahlar taşımak. Kuzey Kore, bu tip bir olayın bir daha asla yaşanmaması gerektiğini bilmeli" ifadelerini kullandı.

Song'un konuşma yaptığı yere 10 metre kadar mesafede ağaç diken 4 Kuzey Koreli askerin konuşmayı dikkatlice dinledikleri gözlendi.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'den kaçan bir asker, silahsızlandırılmış bölgede vurulmuş ancak yine de Güney Kore'ye ulaşmayı başarmıştı. Kuzey Kore bu gelişmenin ardından sınır bölgesindeki askerlerini değiştirmişti.

İki ülke sınırında bulunan silahsızlandırılmış bölge, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı sonrasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla oluşturulmuştu.