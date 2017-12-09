Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı Tamer Saka, " Güney Kore ile kan kardeşliğine dayanan ilişkilerimizin ticaret hacmine de yansıması konusunda her iki ülke mutabakat içinde. Önümüzdeki dönemde otomotiv, elektronik, enerji ve daha birçok alanda, değişik yatırım konuları gündeme gelecek" dedi.
Saka, Başbakan Binali Yıldırım'ın 4-6 Aralık'ta Güney Kore'ye yaptığı ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.
Başbakan Yıldırım'ın Güney Koreli iş adamlarıyla görüşmesinde siyasi, kültürel iş birliği konularının yanı sıra ticaret hacminin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığını kaydeden Saka, ana gündem maddesinin her iki ülkedeki yatırım fırsatları olduğunu söyledi.
ENERJİ BAŞLIĞI ÖNE ÇIKTI
Saka, görüşmelerde enerji alanın öne çıktığını belirterek, "Özellikle Sayın Başbakanımız Türkiye’nin önemli bir hub (merkez) olduğunu ve Kore- Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda kararlılığımızın altını çizdi. Koreli şirketler yatırım fırsatlarının ve gelişim alanlarının farkında olduklarını söyleyerek, Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirtti. Spesifik olarak enerji alanında Koreli şirketlerin daha aktif olmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı." diye konuştu.
Saka, gündeme gelen konularla ilgili her iki ülkenin liderleri ve bakanlarının 2018'de bir araya gelmesi konusunda değerlendirme yapıldığını aktardı.
Gelecek yıl gerçekleştirilecek toplantıya kadar belirli alanlarda anlaşmalar imzalanmasına yönelik prensip kararları alındığını ifade eden Saka, şöyle konuştu:
"Güney Kore ile kan kardeşliğine dayanan ilişkilerimizin ticaret hacmine de yansıması konusunda her iki ülke mutabakat içinde. Bugün iki ülke arasındaki 7 milyar dolarlık ticaret hacminin yetersiz olduğu ve bunun geliştirilmesi konusunda siyasi iradeler de kararlı. Özel sektör ve iş dünyası da bu kararlılıkta olup önümüzdeki dönemde otomotiv, elektronik, enerji ve daha birçok alanlarda değişik yatırım konuları gündeme gelecek."
ÖZEL SEKTÖRDE İŞ BİRLİĞİ
DEİK Türkiye-Kore İş Konseyi'nin Ocak 2018'de yapılacak Genel Kurulu'nun ardından oluşturulacak yeni kurulun Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anlatan Saka, "Sayın Başbakanımız ve heyetimizin açtığı başlıklarda Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştireceği ziyarete hazırlık yapacağız." dedi.
Saka, Güney Kore iş dünyasının toplantıya ilgisine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:
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