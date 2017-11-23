'Güney Kore, Kuzey Kore'den çekindiği için erteleyebilir'

Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatlarını kendi topraklarının işgali için hazırlık olarak gören Kuzey Kore, daha önce karşılık olarak füze denemeleri veya benzer eylemlere kalkışmıştı.

Kış olimpiyatları 9-25 Şubat tarihlerinde, paralimpik olimpiyatları da 8-18 Mart tarihleri arasında Güney Kore'de yapılacak.

Güney Kore Yonhap ajansının, cumhurbaşkanlığından adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, tatbikatlardan vazgeçme fikri uzun zamandır değerlendiriliyor. Başkanlık makamından yapılan açıklamada ise tatbikatlar konusunda bir karara varılmadığı bildirildi.

Güney Kore ve ABD silahlı kuvvetleri genellikle Mart ve Nisan aylarında Key Resolve ve Foal Eagle adlı ortak tatbikatlar

yapıyorlar. Bu tatbikatlara 17,000 Amerikan, 300,000 kadar da Güney Kore askeri katılıyor.

Olimpiyatlara katılımın Kuzey Kore ile ilişkileri yumuşatacağını uman Seul, Olimpiyatlara katılma yeterliğine sahip tüm Kuzey Koreli sporcuları davet etmişti. Artistik buz pateni dalında Olimpiyat yeterliği olan Kuzey Koreli bir çift sporcuya katılma izni verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

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