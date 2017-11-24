Güney Kore, Kuzey Kore'yi hendek kazarken görüntüledi!

Kuzey Koreli bir asker, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeden Güney Kore'ye kaçarken vurulmuş, tedavi altına alınmıştı.

Bunun üzerine Kuzey Kore ordusu dün askerin kaçmasının ardından sınır noktasındaki 50'ye yakın sayıda askeri değiştirdi. Bugün ise yeni bir önlem almaya başlandı. Güney Kore tarafına geçişi zorlaştırmak için hendekler kazmaya başladı. Hendek kazan Kuzey Koreli görevliler, Güney Kore tarafından görüntülendi.

Kuzey Kore'den her yıl ortalama 1000 kişi Güney'e kaçıyor. Ancak tedbirlerin artırılmasıyla bu sayıda azalma yaşandı.

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