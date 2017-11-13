Güney Kore, Kuzey Koreli askerleri kabul edecek!

Güney Kore Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Koreli askerlerin kendilerine iltica etmesini kabul etti.

Bu kabulün açıklanmasının ardından Güney Kore Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kore'den bir askerin, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölge olan Panmunjom'dan Güney Kore'ye sığındığını açıkladı.

Güney Kore'ye sığınan askerin Kuzey Koreli askerler tarafından vurularak yaralandığı ve tedavi için bir hastaneye gönderildiği kaydedildi.

İki ülke arasında 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı yıllarının sonlarından beri yaklaşık 30 bin Kuzey Koreli'nin Güney Kore'ye kaçtığı bildiriliyor. Ateşkes imzalanarak sonlanan savaşta barış imzalanmadığı için taraflar teknik olarak halen savaş halinde. Milyonlarca aile iki ülkeye ayrıldı. İki ülke arasında mektup veya telefonla iletişim sağlanmadığı için, aileler yüz yüze görüşmediği sürece birbirinden haber alamıyor.

Kore köyü olan, askerden arındırılmış sınır bölge Panmunjom'da tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak da iki ayrı ülkeye ait.

Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hattaki sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor. Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor. 'Sınır masasını' bekleyen askerlere dokunmak kesinlikle yasak.

Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, söz konusu masanının iki yanına oturarak görüşüyor. Masada oturanların ellerini birkaç santim ileri uzatması sınırı ihlal edebilir, resmi olarak halen savaş halinde olan iki ülke arasındaki ateşkes de böylece bozulabilir.

Bölgede Kuzey Kore askerleri ve Güney Kore askerleri de sürekli yüz yüze bakıyor. Birinin sınırı ihlal etmesi durumunda diğerinin ateş açma yetkisi var.