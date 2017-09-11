Güney Kore'nin Busan kentinde olağanüstü hal ilan edildi!

Güney Kore'nin Busan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeleri su bastı. Onlarca bina ile arabanın sular altında kaldığı, birçok uçağın farklı havalimanlarına geçici olarak iniş yaptığı belirtildi. Gimhae Uluslararası Havalimanı'nın iç hatlar terminalini de su bastığı öğrenildi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birçok anaokulu ve okul tatil edildi. Üç gecekondunun çöktüğü bildirilirken, yaralı veya ölü olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu Busan şehrinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı

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