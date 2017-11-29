Güney Kore: Provokasyonları oturup izlemeyeceğiz!

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin, kıtalar arası balistik füze denemesini dünya barışı için "ciddi tehdit" olarak değerlendirdi.

Moon, Ulusal Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, nükleer hırslarından vazgeçirmek için Pyongyang yönetimine daha güçlü yaptırımlar ve baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını "oturup izlemeyeceğini" söyleyen Moon, ülkesinin, güvenliği artırmak için ABD ile çalışacağını belirtti.

Dünya barışı için "ciddi tehdit" olarak nitelendirdiği Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesinin, bölgesel güvenliği "kontrolden çıkaracağına" ilişkin endişelerini dile getiren Moon, ordusunu, yeteneklerini güçlendirmek için daha ileri adımlar atmaya çağırdı.

Moon, hükümet yetkililerinden, Kuzey'in kıtalar arası balistik füze denemesinin, Güney Kore'nin, gelecek yıl Pyeongchang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunlarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapma çabalarını etkileyip etkilemeyeceğini "yakından değerlendirmelerini" istedi.

MOON, TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Moon, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesine yönelik ülkelerin tepkisini görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile 20 dakikalık bir telefon konuşması yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin, "Kuzey Kore'nin son provokasyonunun yalnızca ABD ve Güney Kore için değil, aynı zamanda tüm dünya için vahim tehdit oluşturduğunun altını çizdiği" belirtildi.

Açıklamaya göre, Moon ve Trump, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmek için sergilediği pervasız tutumu sert bir şekilde kınadı.

TRUMP, JAPONYA BAŞBAKANI ABE İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın, "Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze fırlatması konusunda" Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonla görüştüğüne ilişkin bir tweet paylaştı.

— Heather Nauert (@statedeptspox) November 29, 2017

İkilinin, Kuzey Kore rejiminin provokatif eylemlerinin, ülkeyi uluslararası toplumdan izole ettiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

Diğer yandan, Abe'nin, Japonya'nın, herhangi bir provokasyona karşı geri çekilmeyeceğini ve ABD ile ittifak içinde Kuzey üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkaracağını söylediği aktarıldı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE'DEN KUZEY KORE'YE UYARI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, New York'taki Hudson Enstitüsünde düzenlenen akşam yemeğinde, Kuzey Kore'yi, ABD Başkanı Trump'ın kararlılığını ve ABD Silahlı Kuvvetlerinin yeteneklerini sınamaması konusunda uyardı.

ABD yönetiminin, kıtalar arası balistik füze denemesi sonrasında Kuzey Kore'ye yönelik "ek önlemler" alma konusunu değerlendirdiğini söyleyen Pence, "tüm seçeneklerin masada olacağını" sözlerine ekledi.

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