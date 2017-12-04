Gerilim büyüyor: yüzlerce savaş uçağı havalandı!

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Vigilant Ace adıyla bugün başlayan ve Cuma günü sona erecek olan yıllık tatbikata, 230 uçağın yanı sıra altı adet F22 Stealth Raptor savaş uçağı da katılıyor. Güney Kore'de bulunan bir ABD hava kuvvetleri sözcüsü, tatbikatta F-35 savaş uçaklarının da görev yapacağını söyledi.

Ayrıca bugüne kadar kullanılan en çok sayıda beşinci kuşak savaş uçakları da uçacak.

Tatbikatta yaklaşık 12,000 Amerikan deniz piyade ve donanma askeri Güney Kore askerleriyle birlikte görev yapacak.

ABD askeri açıklamasına göre ortak tatbikat, Kore yarımadasında savaşa hazır olma durumu ve harekat yeteneklerinin artırılmasını hedefliyor.

Tatbikattan bir hafta önce Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler yaptırımları ve uluslararası tepkilere aldırmayarak, kıtalararası balistik füzesinin en gelişmiş modeli denemişti.

Gerilimin artmasından ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan Kuzey Kore medyasındaki haberlere göre, Vigilant Ace tatbikatı bölgedeki gerilimi "alevlenmeye" doğru götürecek.

Kore'nin Barışçı Birleşmesi Komitesi adlı Kuzey Kore örgütü dün yaptığı açıklamada Trump'ın "deli" olduğunu ve Kore yarımadasında zaten hassas olan durumu "nükleer savaşın sınırına" ittiğini söyledi.

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